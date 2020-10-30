Для красно-белых "армейцы" являются принципиальным соперником.
"Никогда не скрывал, что в детстве симпатизировал Акинфееву. Вот и сказанул тогда про "армейцев", да и сколько мне лет тогда было? На самом деле болельщиком ЦСКА я никогда не был.
Меня все в команде на эту тему подкалывали! На тренировках потом "душили": "Так вот почему мы в дерби проиграли!"
На сегодняшний день я целиком и полностью красно-белый. Это самое главное", - передает слова Максименко пресс-служба "Спартака".
Напомним, что 22-летний вратарь дебютировал в составе красно-белых в сезоне-2018/2019. На данный момент Максименко является основным голкипером московского клуба.
В нынешнем сезоне чемпионата России Максименко провел 12 матчей и пропустил 11 голов. В 4-х встречах вратарь сохранил ворота в неприкосновенности.
"Спартак" после 12-и туров с 27-ю очками занимают 1-е место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак"
Максименко прокомментировал видео, в котором говорит, что хочет стать лучшим вратарем в составе ЦСКА
Голкипер "Спартака" Александр Максименко высказался о видео, на котором он в юности говорит, что хочет стать лучшим вратарём России в составе московского ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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