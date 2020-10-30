"На сегодняшний момент пока только Нобоа травмирован.
Восстановление займет около двух месяцев, по официальной информации, но будем надеяться, что процесс восстановления займет меньше времени", - передает слова Точилина "Р-Спорт".
Таким образом, эквадорец не сможет помочь "Сочи" до конца календарного года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Нобоа принял участие в 11-и матчах, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.
Нобоа не сыграет до зимней паузы в РПЛ
Руководитель селекционного отдела "Сочи" Александр Точилин рассказал о сроках восстановления полузащитника Кристиана Нобоа.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!