- Я знаю, что подвел команду, болельщиков, тренера, президента и вообще всех, кто переживает за нашу команду. Прошу у всех прощения... Я понимаю, что команда играет в Лиге чемпионов, в чемпионате. Многим ребятам очень тяжело и такие, как я, должны выходить на поле и просто не оставлять шансов соперникам, и помогать своей свежестью... Я ОБЕЩАЮ - буду исправляться, работать над своими ошибками и помогать команде насколько это возможно... Извините за игру, ПАРОВОЗЫ, - написал Лысцов в своем инстаграме.
Встреча "Сочи" и московских "железнодорожников" на стадионе "Фишт" в рамках 13 тура чемпионата России завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 40 минуте защитник "Локомотива" Виталий Лысцов замешкался в середине поля и позволил полузащитнику сочинцев Данилу Пруцеву отобрать у себя мяч, что привело к быстрой контратаке "Сочи" и голу Никиты Бурмистрова.
Защитник "Локомотива" Лысцов извинился за грубую ошибку в матче против "Сочи"
Защитник московского "Локомотива" Виталий Лысцов в своем инстаграме попросил прощения за ошибку, которая обернулась пропущенным голом в матче "железнодорожников" против "Сочи" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"
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