"Всех не хотелось терять, но обиднее всего за Зайнутдинова. Год мы его готовили, восстанавливали, и Баха только начал выходить на тот уровень, который мы ожидали – и вот его забрали вопреки нашему желанию. И вопреки его? В какой-то степени – да. Баху здесь все устраивало, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше, все понятно", - приводит слова Карпина "РБ-Спорт".
Напомним, что Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова" в августе этого года. Сообщалось, что "армейцы" выкупили контракт полузащитника за прописанные в соглашении 2 млн евро. В составе красно-синих в нынешнем сезоне Российской Премьер Лиги 22-летний футболист провел 9 матчей и забил 1 гол.
Карпин: обиднее всего за Зайнутдинова, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, кого из футболистов было больше всего жаль терять в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"
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