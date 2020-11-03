Карпин: обиднее всего за Зайнутдинова, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, кого из футболистов было больше всего жаль терять в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Ростов"