"Почему Лесовой не подошел "Зениту"? Вот это удивительно. Мне кажется, он мог бы в "Зените" закрепиться. Лесовой — один из лучших дриблеров нашего чемпионата. В свое время я хотел пригласить его в "Динамо". Но то ли с клубом не сошлись в цене, то ли по другой причине не договорились", - приводит слова Хохлова "Спорт-экспресс".
Лесовой является воспитанником киевского "Динамо". В ноябре 2016 года хавбек подписал контракт с петербургским "Зенитом", однако так и не провел ни одного матча за основную команду.
В минувшее трансферное окно Лесовой перешел в московское "Динамо" из тульского "Арсенала".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний футболист провел 12 матчей в составе "Арсенала" и "Динамо", в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Хохлов: Лесовой мог бы закрепиться в "Зените"
Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о полузащитнике Данииле Лесовом.
Фото: ФК "Динамо"
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