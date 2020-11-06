"Обязательно напишем жалобу в ЭСК". Гендиректор "Сочи" - о судействе в игры с "Уфой"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко остался недоволен работой арбитров на матче с "Уфой" в 14-м туре РПЛ.





Фото: ФК "Сочи"