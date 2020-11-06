"Есть VAR. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Заболотном при 1:0, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались", - передает слова Рубашко "Чемпионат".
Напомним, что матч между "Сочи" и "Уфой" завершился вничью со счетом 1:1. В составе "южан" отличился Сергей Терехов. "Уфа" смогла вырвать ничью на 87-й минуте игры благодаря пенальти, который уверенно реализовал сербский нападающий Комнен Андрич.
"Сочи" имеет в своем активе 23 очка и занимает 5-е место в чемпионате России. "Уфа" же поднялась на 15-ю строчку с 7-ю очками.
"Обязательно напишем жалобу в ЭСК". Гендиректор "Сочи" - о судействе в игры с "Уфой"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко остался недоволен работой арбитров на матче с "Уфой" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
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