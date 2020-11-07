Первушин был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Сообщается, что специалист вместе с командой накануне 14-го тура РПЛ прошел плановое тестирование на коронавирус, результат которого был отрицательный.
Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Ахмат".
Источник: телеграм-канал "Экспорт"
Наставник "Тамбова" Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин попал в больницу.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!