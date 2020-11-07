Президент "Урала": арбитры великолепно отсудили матч со "Спартаком"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о работе арбитров на матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Урал"
"Судьи великолепно отсудили, мне понравилось. Возможно, были мелкие ошибки, но это все ерунда. Главное, что они не повлияли на результат. Если так, как сегодня судил Кукуян, будут делать все арбитры, то у нас все будет хорошо. Это большое благо для российского футбола", - приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, что встреча "Урала" и "Спартака" завершилась вничью со счетом 2:2. Главный арбитр матча Павел Кукуян зафиксировал за всю игру 33 фола и показал 7 желтых карточек. Также в концовке первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота "Урала" за нарушение Владимира Рыкова на Викторе Мозесе.

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Теги: Иванов Урал Спартак
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