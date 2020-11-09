Непомнящий: Дзюба не сломался под психологическим прессом. Не пойму Черчесова, если он его больше не вызовет

Бывший главный тренер сборной Камеруна и "Томи" Валерий Непомнящий прокомментировал текущее состояние форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Обсуждать скандальное видео не хочу. Мне всё это претит. Скажу о другом. В матче с "Краснодаром" Дзюбе пришлось очень непросто. Психологический пресс, обструкция трибун, нереализованный пенальти. Но Артём не сломался. Наоборот, второй тайм отыграл еще ярче и забил победный мяч. Знаете, что меня порадовало больше всего? Реакция футболистов и тренеров "Зенита" на этот гол. Она говорит об отношении к Дзюбе в коллективе лучше всяких слов. Артёма уважают, в него верят, в трудную минуту готовы поддержать. Ну а "Зенит" провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил. То, что Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу в сборную на ближайшие матчи - разовая акция, уверен на 100%! Если вдруг будет иначе, я Черчесова просто не пойму, - передают слова Непомнящего "Известия".

Перед матчем 14 тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Краснодаром" вокруг нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы возник скандал из-за распространённого через социальные сети видеоролика компрометирующего содержания. Станислав Черчесов отменил вызов 32-летнего форварда в сборную России на ноябрьские матчи. Дзюба потерял капитанскую повязку в "Зените", а во время матча подвергался обструкции со стороны фанатов своего клуба. Сине-бело-голубые победили "Краснодар" 3:1, Артём Дзюба забил победный гол. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку, набрав 30 очков после 14 матчей. У возглавляющего гонку за золотые медали чемпионата ЦСКА 31 очко после такого же количества игр.

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Теги: Зенит Сборная России Дзюба Черчесов Непомнящий
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