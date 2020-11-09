"Сочи" отправил в ЭСК РФС для рассмотрения три эпизода игры с "Уфой"

Генеральный директор "Сочи" Максим Рубашко сообщил, что клуб отправил на рассмотрение в ЭСК РФС три моменты игры с "Уфой" (1:1).

Фото: РПЛ