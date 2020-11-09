— В первую очередь, не назначенный пенальти на Михе Мевле. Считаем также, что в эпизоде с Антоном Заболотным боковой арбитр ошибочно поднял флажок, показав офсайд, которого не было. По нашему мнению, судья ошибся и в эпизоде с нарушением Ивана Миладиновича, сначала ему наступили на ногу, а потом соперник подскочил, поджав ногу, — рассказал функционер в интервью ТАСС.
Напомним, игра 14-го тура "Сочи" — "Зенит" завершилась вничью 1:1. На гол Сергея Терехова гости ответили точным ударом Комнена Андрича с пенальти. Сам 11-метровый удар был назначен после просмотра главным судьей матча Николаем Волошиным VAR.
Ничья позволила "Уфе" набрать первые очки в чемпионате России спустя три поражения. Правда, башкирский клуб остался на последней строчке турнирной таблицы. "Сочи" с 23 очками идёт на пятой строчке.
"Сочи" отправил в ЭСК РФС для рассмотрения три эпизода игры с "Уфой"
Генеральный директор "Сочи" Максим Рубашко сообщил, что клуб отправил на рассмотрение в ЭСК РФС три моменты игры с "Уфой" (1:1).
Фото: РПЛ
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