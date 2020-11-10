По информации источника, хавбек сможет принять участие в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи".
Напомним, что 22-летний футболист пропустил 3 последних матчах "армейцев" из-за проблем с почками.
В минувшем сезоне РПЛ Ахметов провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Встреча ЦСКА и "Сочи" состоится 22 ноября на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток матча прозвучит в 14:00 по Москве.
Источник: Sport24
Ахметов будет готов к матчу ЦСКА с "Сочи"
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе.
Фото: ПФК ЦСКА
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