"Зенит" показал, что осталось за кадром в матче с "Краснодаром" (видео)
Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео, в котором показаны эксклюзивные моменты матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Напомним, что встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Первыми в матче забили футболисты "Краснодара". Маркус Берг уверенно реализовал пенальти. Во втором тайме петербургский клуб отправил в ворота "быков" 3 безответных мяча. Отличились Далер Кузяев, Артем Дзюба и Алексей Сутормин.
Источник: ютуб-канал ФК "Зенит"
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