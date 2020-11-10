"Сейчас никакого давления не чувствуем. Правда, мы хотим побеждать в каждой игре и на таблицу не смотрим. Еще много матчей впереди, столько всего может произойти - даже первый круг не закончился. Сегодня мы выиграли, завтра можем проиграть и опуститься ниже. Но в ЦСКА все ребята амбициозные и хотят побеждать, так что нам нужно прибавлять в самой игре. Нет пределов совершенству", - сказал Чалов.
"Армейцы" занимают первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко после 14 туров. В следующем туре ЦСКА на своем поле примет "Сочи". Встреча состоится 22 ноября.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Чалов в составе ЦСКА провел 11 матчей и забил 2 мяча.
Сегодня Чалов был вызван в сборную России из молодежной команды. Такое решение было принято после того, как у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового был выявлен сомнительный тест на коронавирус.
Источник: Sport24
Чалов: на таблицу не смотрим, впереди еще много матчей
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал лидерство команды в текущем чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
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