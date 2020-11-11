"Если бы на его месте был другой футболист "Зенита", скорее всего, просто посмеялись бы, поглумились, мол, мозгов не хватило сделать так, чтобы это видео не попало в общий доступ.
Здесь просто Дзюба это заслужил. Мое мнение заключается в том, что из этого парня всегда пытаются сделать какого-то народного героя, но судьба преподносит уроки: ни фига он не герой", - приводит слова болельщика Sport24.
Ранее фанатское объединение "Зенита" "Ландскрона" заявило, что теперь в отношениях с Дзюбой расставлены все точки над "i".
Напомним, что в сеть было опубликовано компрометирующее видео интимного характера, на котором человек похожий на Артема Дзюбу занимается самоудовлетворением. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего на ближайшие матчи национальной команды, чтобы дать время игроку подумать о происходящем и побыть с семьей. Также Дзюба был лишен капитанской повязки в "Зените", которая перешла к защитнику Деяну Ловрену.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний Дзюба принял участие в 12-и матчах, забил в них 7 голов, 1 из которых с пенальти, и отдал 3 голевые передачи.
Фанат "Зенита": из Дзюбы пытаются сделать народного героя, но судьба преподносит уроки
Болельщик "Зенита" Максим Снайпер поделился мнением касательно ситуации вокруг форварда петербургской команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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