Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался на тему смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна, который был болельщиком красно-белых.
- Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память, - передает слова Федуна ТАСС.
Народный артист Советского Союза Армен Джигарханян ушел из жизни сегодня утром, знаменитому актеру советского и российского кино было 85 лет.
"Вечная память". Федун прокомментировал смерть Джигарханяна
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал комментарий в связи с уходом из жизни знаменитого актера Армена Джигарханяна.
Фото: twitter.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!