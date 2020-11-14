"У нас вопрос с Fan ID не слишком остро стоит. Наверное, это даже позитивный момент для нас. Иногда в Уфу приезжают болельщики из других городов. Бывает, что агрессивные фанаты других команд покупают билеты не на свои сектора. Поэтому, данная система нам точно не помещает. Болельщики "Уфы" вряд ли будут против", - сказал Мурзагулов.
Напомним, что такая система уже была применена в России во время чемпионата мира 2018 года. Так называемый паспорт болельщика, который раньше выдавался на руки, теперь будет внесен в систему в электронном виде.
В текущем сезоне РПЛ "Уфа" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.
Источник: "СЭ"
Мурзагулов: болельщики "Уфы" вряд ли будут против введения введения Fan ID
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился своим мнением о возможном введении Fan ID на матчах РПЛ со следующего сезона.
Фото: Горобзор
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