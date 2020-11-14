Мурзагулов: болельщики "Уфы" вряд ли будут против введения введения Fan ID

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился своим мнением о возможном введении Fan ID на матчах РПЛ со следующего сезона.

Фото: Горобзор