"Сейчас главное восстановиться, чтобы набрать форму до лета. Недавно Джикия спрашивал, не хочу ли я поиграть за "Спартак-2"? Я сказал, что все возможно, но вряд ли. Не то, что я не хочу играть в ФНЛ… Просто не очень-то правильно вернуться туда, увидеться со своими друзьями, но не тренироваться с ними. Лучше я пойду в высшую лигу Грузии и поиграю за "Динамо" Тбилиси, чем буду в команде из ФНЛ. Конкретных предложений у меня сейчас нет, чтобы говорить про свое будущее", - сказал Ананидзе.
Ананидзе покинул "Спартак" в январе 2020 года. Последним клубом 28-летнего грузина был "Ротор", который он покинул в сентябре этого года из-за травмы. В составе волгоградской команды Ананидзе не провел ни одного матча.
Ранее главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич заявил, что травма колена вряд ли позволить Ананидзе продолжить карьеру.
В текущем сезоне "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Источник: Sport24
Ананидзе: считаю, что возвращаться в "Спартак" неправильно
Бывший игрок "Спартака" Джано Ананидзе рассказал о своих ближайших планах.
Фото: sport24.ru
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