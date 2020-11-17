Геркус назвал зарплаты главной проблемой российского футбола



Бывший гендиректор " Локомотива " заявил, что несправедливые зарплаты в российском футболе являются главной проблемой.

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По мнению Геркуса, обычные люди не могут понять, почему футболисты получают так много.



"Действительно, у игроков огромные зарплаты. Неадекватные. Люди не понимают, как с этим жить. Представьте молодого парня, который зарабатывает огромные даже для меня деньги. Как с этим смириться?" - сказал Геркус на Youtube-канале "Рашен Football".



При этом Геркус подчеркнул, что причиной таких зарплат является открытость рынка. Если клубы начнут платить меньше, футболисты просто уйдут в другие клубы.