По мнению Геркуса, обычные люди не могут понять, почему футболисты получают так много.
"Действительно, у игроков огромные зарплаты. Неадекватные. Люди не понимают, как с этим жить. Представьте молодого парня, который зарабатывает огромные даже для меня деньги. Как с этим смириться?" - сказал Геркус на Youtube-канале "Рашен Football".
При этом Геркус подчеркнул, что причиной таких зарплат является открытость рынка. Если клубы начнут платить меньше, футболисты просто уйдут в другие клубы.
Геркус назвал зарплаты главной проблемой российского футбола
Бывший гендиректор "Локомотива" заявил, что несправедливые зарплаты в российском футболе являются главной проблемой.
Фото: ТАСС
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