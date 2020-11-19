Напомним, что Федун предложил запустить хештег #судитеСпартаккакЗенит.
"Шеф вообще клёво сказал! Высказывание хорошо зашло, я даже воодушевился.
Не думал ли, что после этого начнут сталкивать с "Зенитом"? Это к Антону Фетисову вопросы (директор департамента по связям с общественностью "Спартака". – Прим. Rusfootball.info), мне-то что?" - передает слова Газизова "Чемпионат".
Федун произнес фразу о хештеге в преддверии полуфинального матча минувшего розыгрыша Кубка России против "Зенита". Эта встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончила победой хозяев поля со счетом 2:1.
"Шеф вообще клево сказал!" Газизов - о хештеге #судитеСпартаккакЗенит
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца московской команды Леонида Федуна о судействе.
Фото: ФК "Спартак"
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