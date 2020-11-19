Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия города. Позже появилась информация, что запрет не коснётся матчей "Зенита".
Следующий домашний матч петербургской команды запланирован на 5 декабря. "Зенит" будет принимать на своем поле "Урал" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" и правительство Санкт-Петербурга обсуждают организацию матчей со зрителями
"Зенит" находится на стадии согласования мер безопасности при проведении домашних матчей с правительством Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
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