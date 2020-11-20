Старший тренер и тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов дал оценку игре против ЦСКА (0:2) голкипера команды Сергея Песьякова, который по ходу матча сделал несколько красивых сэйвов.
- Да, мы проиграли тот матч, но, на мой взгляд, это была одна из лучших игр Сергея за то время, которое мы работаем вместе. Из 11 ударов в створ он отразил 9, при этом не допустив ошибок. Если говорить просто о качестве игры, а не о результате, то это был хороший матч для нашего вратаря. Думаю, если бы не надежная игра Игоря Акинфеева и, в частности, отраженный пенальти, то Песьякова признали бы лучшим игроком матча, - передает слова Кафанова пресс-служба "Ростова".
31-летний вратарь "Ростова" Сергей Песьяков в текущем сезоне отыграл 11 матчей за клуб во всех турнирах из возможных 15, пропустив в них 13 мячей. По количеству "сухих" матчей Песьяков входит в топ-5 вратарей РПЛ - на его счету 5 встреч без пропущенных голов. По числу совершенных сэйвов (13) голкипер "Ростова" находится в десятке лучших вратарей чемпионата.
Кафанов: если бы не взятый Акинфеевым пенальти, лучшим игроком матча ЦСКА - "Ростов" стал бы Песьяков
Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов оценил игру голкипера команды Сергея Песьякова в матче против ЦСКА (0:2).
Фото: РИА Новости
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