"Галицкий назначает тех тренеров, которые удобны ему". Аршавин — о "Краснодаре"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил ситуацию с тренерами в "Краснодаре".

Фото: ФК "Зенит"

— Мне кажется, там не все решают тренеры. Поэтому на данном этапе без разницы, кто там. А как сейчас развивается команда, то Галицкий назначает тех тренеров, которые удобны ему, которыми он может управлять или которых он может в любой момент снять без супер денежных потерь, — рассказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".



Действующим наставником "Краснодара" со старта сезона 2019/2020 является 37-летний Мурад Мусаев. В текущем сезоне клуб занимает девятую строчку в чемпионате России, набрав 21 очко в 15 матчах. В прошлой игре против "Тамбова" южане прервали серию из пяти подряд поражений.



Следующим соперником команды Мурада Мусаева станет "Севилья", с которой команда сыграет 24 ноября в 20:55 мск.