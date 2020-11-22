— Обе команды играли в атаку, никто не пытался отсиживаться в обороне. Оборонялись ровно столько, сколько нужно для того, чтобы отобрать мяч. Играли дисциплинированно, в хорошем темпе. Все это во многом потому, что команды тренируют немецкие специалисты, — цитирует Бубнова Sportbox.
35-летний Тедеско возглавил "Спартак" по ходу сезона 2019/20 14 октября 2019 года. В нынешнем сезоне команда под руководством немецкого специалиста идёт на третьей строчке Тинькофф Российской Премьер-лиги с 29 очками.
42-летний Шварц стал наставником "Динамо" 14 октября 2020 года. Сейчас москвичи идут на четвертой строчке РПЛ с 27 очками.
Бубнов — о матче "Спартак" — "Динамо": видна работа немецких специалистов
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру 15-го тура чемпионата России "Спартак" — "Динамо" (1:1).
Фото: Sportbox
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