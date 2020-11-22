Ничья со знаком "плюс". Заболотный и образцовая работа ВАР помогли ЦСКА стать чемпионом первого круга

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»

Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

63’ Момент у Антона Заболотного! Практически один на один выходит наш нападающий, но мяч после удара предательски летит рядом с воротами?#ЦСКАСочи pic.twitter.com/nMRAIJCHAh — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 22, 2020