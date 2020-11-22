Ничья со знаком "плюс". Заболотный и образцовая работа ВАР помогли ЦСКА стать чемпионом первого круга

ЦСКА сыграл не лучшим образом, но есть очень обнадеживающий для него факт - в последние 6 сезонов золотые медали всегда брал тот же клуб, что был на первом месте после 15-ти туров.
"Сочи" приехал в Москву с серией из трех подряд гостевых поражений в матчах РПЛ и без Мамманы. Аргентинский защитник получил травму на тренировке, столкнувшись коленом с одним из партнеров по команде. В составе его заменил не очень часто получающий игровую практику Новосельцев. Если это изменение было вынужденным, то другое стало уже исключительно креатурой главного тренера. Федотов решил выпустить в центре поля с первых минут не молодого Пруцева, а более опытного Цаллагова.

Состав ЦСКА предсказать было сложно. Под вопросом было участие в матче целого ряда игроков. В итоге Гончаренко смог выпустить в основе Дивеева, Марадишвили, Зайнутдинова и Щенникова. Последний, кстати, заменил оказавшегося вне заявки Кучаева. Также в протоколе не значилась фамилия Дзагоев. Алана заменил отбывший дисквалификацию Тикнизян. О причинах отсутствия двух игроков не сообщалось.


"Армейцы" классно начали встречу и забили уже на 4-й минуте. Дивеев, которому не помешало сыграть полученное в сборной сотрясение, начал атаку отличной длинной передачей на Влашича. Терехов не уследил за хорватом, позволив ему принять мяч и направить его в центр штрафной. До Чалова благодаря стараниям Мевли пас не дошел, но момент для голевого удара получил Сигурдссон. Исландец свой шанс не упустил, и за свободу и отсутствие опеки он должен благодарить Цаллагова.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Быстрый гол, такое ощущение, не придал ЦСКА уверенности. И абсолютно точно он не обескуражил "Сочи". Команда Федотова принялась активно и даже агрессивно наступать на ворота Акинфеева. В итоге ей понадобилось всего лишь около трети часа, чтобы отыграться. Качественная передача Маргасова с правого фланга в район 11-метровой отметки породила борьбу между Заболотным, Бурмистровым, Магнуссоном, Дивеевым и Зайнутдиновым. Победителем оказался Бурмистров, который затем спокойно пробил мимо вратаря.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»

Спустя еще 5 минут "Сочи" и вовсе вышел вперед. В завершающей стадии атаки Юсупов разобрался с Щенниковым, успел пробить до того, как удар мог заблокировать Обляков, и попал под самую штангу. Однако гол судьи не засчитали, приняв верное решение в сложнейшем эпизоде, включившем в себя контакт локтя Заболотного и головы Дивеева, пассивный офсайд Заболотный и активный офсайд Бурмистрова. По первым двум пунктам можно вести дискуссии, но их итог абсолютно не важен. Положение вне игры у Бурмистрова бесспорно, а потому гол отменен справедливо.


Полученная оплеуха взбодрила ЦСКА, но ненадолго. Уже к концу первого тайма "армейцы" вновь начали позволять "Сочи" создавать более опасные моменты. А после перерыва в дело вступил еще и Заболотный. Правда, с реализацией у Антона все было на том же уровне, что и в сборной. В самом первом его голевом шансе великолепен был Акинфеев, но во втором и третьем форвард мог и должен был отработать немного лучше. Заболотный имел возможность стать героем встречи, но в итоге покинул поле абсолютно ни с чем.


Гончаренко, безусловно, понимал, что игра идет не по его плану и что у его команды получается далеко не все. Виктор Михайлович предпринял попытку изменить ход встречи заменами. Эджуке, Бистрович, Ахметов и Гайч вышли друг за другом в течение нескольких минут. И последние 20-25 минут вполне можно записать ЦСКА в актив. Да, забить и победить не вышло, но удалось лишить "Сочи" опасных моментов и провести самим несколько интересных атак. Эджуке по традиции добавил команде скоростных проходов, Гайч имел пару шансов отличиться на добивании.

В конечном итоге обе команды, пожалуй, должны быть довольны результатом. "Сочи" отыгрался после быстрого гола и прервал серию из 3 гостевых поражений подряд. ЦСКА большую часть матча играл не лучшим образом и был ближе к тому, чтобы пропустить второй, чем к тому, чтобы забить второй. К тому же даже ничья позволяет "армейцам" стать чемпионом первого круга. И это очень обнадеживающий команду Гончаренко факт, ведь в последние 6 сезонов золотые медали неизменно брал тот же клуб, что был на первом месте после 15-ти туров.

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА, РИА Новости, кадр из трансляции Матч Премьер

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Теги: ЦСКА Сочи Заболотный Влашич
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