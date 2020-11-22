Карпин: не лучшая игра, новички еще совсем не вписались в команду. Работы - непочатый край

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Рубином" (2:0) в гостевом матче 15 тура РПЛ.

Фото: РПЛ