- Первые 20 минут до травмы Хасимото все было хорошо, кроме последнего паса. Вдесятером играли какое-то время и что-то надломилось. В конце первого тайма выправили. Во втором было более-менее. Понятно, что не лучшая игра. Хорошо ли вписались в команду новички? Как по мне, новички еще совсем не вписались в команду. Работы непочатый край, - сказал Карпин в эфире телеканала "МатчПремьер".
"Ростов" в выездной встрече 15 тура чемпионата России одолел "Рубин" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме - дублем отметился полузащитник гостей Хорен Байрамян на 55 и 76 минутах матча, голевыми передачами отметились Данил Глебов и новичок команды Понтус Альмквист. Эта победа вывела "Ростов" на чистое пятое место в турнирной таблице - команда Валерия Карпина набрала по итогам первого круга 26 очков, на 1 очко отстает от идущего четвертым "Динамо" и на 6 баллов от лидирующего в чемпионате ЦСКА.
Карпин: не лучшая игра, новички еще совсем не вписались в команду. Работы - непочатый край
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Рубином" (2:0) в гостевом матче 15 тура РПЛ.
Фото: РПЛ
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