- Доволен ли я пятым местом "Ростова" после первого круга с учетом трансферного окна? Не буду лукавить, скажу, что да. В наших реалиях, в которых мы прожили сейчас октябрь месяц с нашими всеми потерями опытных игроков. Но мы живем в наших реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, более чем приемлем. Скажу, что не ожидал, - передает слова Карпина пресс-служба "Ростова".
Выездная встреча "Ростова" против казанского "Рубина" в рамках 15 тура Российской премьер-лиги завершилась победой желто-синих со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме, дублем отметился Хорен Байрамян после передач Данила Глебова и Понтуса Альмквиста. "Ростов" завершил первый круг чемпионата на пятом месте в турнирной таблице с 26 набранными очками. В октябре клуб с берегов "Дона" расстался с четырьмя игроками основного состава - Элдором Шомуродовым, Алексеем Ионовым, Евгением Черновым и Дмитрием Чистяковым, несколько последних матчей пропустили травмированные Матиас Норманн и Хорен Байрамян.
Карпин: доволен пятым местом "Ростова" с учетом трансферного окна, не ожидал
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал комментарий по итогам победного матча 15 тура РПЛ с "Рубином" (2:0).
Фото: ФК "Ростов"
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