"Спартаку" не хватает классного исполнителя в середину поля. Зобнин и Крал очень стараются, много перемещаются, но вести игру не могут. У них другие козыри", - сказал Бояринцев.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
В следующем туре красно-белые на своем поле примут "Ротор". Встреча состоится 29 ноября. Начало - в 19:00.
Источник: "СЭ"
Бояринцев: "Спартаку" не хватает классного исполнителя в середину поля
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев заявил, что красно-белым нужно приобрести игрока в середину поля.
Фото: ФК "Текстильщик"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!