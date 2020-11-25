— Были довольно резкие высказывания. Денис все это парировал с достоинством. А сами высказывания я оставлю при себе, — рассказал Губерниев в интервью Sport24.
Напомним, вчера на телеканале "Матч ТВ" прошло интервью с наставником сборной России Станиславом Черчесовым, которое вели Денис Казанский, Георгий Черданцев и сам Губерниев.
Казанского отметили как самого честного ведущего на этом интервью, который задавал самые острые вопросы. Казанский заявил, что это его работа.
Губерниев подтвердил, что Черчесов позволял резкие высказывания в адрес Казанского вне эфира
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что наставник сборной России Станислав Черчесов позволял резкие высказывания вне эфира в адрес Дениса Казанского.
Фото: РФС
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