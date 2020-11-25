Как сообщает источник, Черчесов был зол на журналистов и в одну из рекламных пауз заявил, что "может и в ***** (лицо) дать".
Напомним, интервью у Черчесова брали Денис Казанский, Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев.
Подробности интервью можно узнать здесь.
Источник: Metaratings со ссылкой на Sports.ru
"Могу и в лицо дать". Стали известны слова Черчесова вне эфира "Матч ТВ"
Стали известны подробности обещаний наставника сборной России Станислава Черчесова вне эфира "Матч ТВ".
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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