"В РФС намерены тихо решить непонимания, которые возникли у Черчесова и клубов", - сказал источник в РФС.
Ранее в Черчесов в интервью резко высказался в адрес игроков "Спартака" и ЦСКА Александра Соболева и Федора Чалова соответственно.
Позже ЦСКА выступил с критикой в адрес Черчесова.
Источник: "Чемпионат"
РФС намерен разрешить конфликт Черчесова с клубами
Российский футбольный союз планирует решить конфликт между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и клубами РПЛ.
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