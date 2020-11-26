Шмурнов: я никогда не служил "Спартаку", а Орлов служил "Зениту"

Комментатор Александр Шмурнов прокомментировал фразу блогера Мэддисона, который его и Геннадия Орлова назвал "самыми мразотными говнокомментаторами футбола".

Фото: соцсети Александра Шмурнова