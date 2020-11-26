"Меня это не оскорбляет, просто человек не понимает, о чем говорит. Что он в это вкладывает? Пусть он мне это расскажет.
Я вообще не люблю сравнений с Орловым, потому что никогда не служил "Спартаку". Никогда. А Геннадий Сергеевич все-таки служил "Зениту", - заявил Шмурнов в интервью на ютуб-канале Глеба Чернявского.
Ранее журналист Игорь Рабинер рассказал, что Орлов отстранен от комментирования футбола на федеральном спортивном телеканале "Матч ТВ".
"Зенит" по итогам 1-го круга чемпионата России занимает 2 место, набрав 31 очко. "Спартак" же расположился на 3-й строчке, имея в своем активе 29 баллов.
Шмурнов: я никогда не служил "Спартаку", а Орлов служил "Зениту"
Комментатор Александр Шмурнов прокомментировал фразу блогера Мэддисона, который его и Геннадия Орлова назвал "самыми мразотными говнокомментаторами футбола".
Фото: соцсети Александра Шмурнова
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