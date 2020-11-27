29-летний форвард получил предложение от "Зенита". Также на аргентинца претендует "Лудогорец", сообщает журналист ESPN Хорхе Рамос.
Контракт Мори с "Монтерреем" действует до лета 2024 года.
В текущем чемпионате Мексики Мори в составе "Монтеррея" провел 18 матчей и забил 6 мячей.
Источник: "Зенит" претендует на форварда "Монтеррея"
Нападающий "Монтеррея" Рохелио Фунес Мори может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Монтеррей"
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