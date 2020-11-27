"Артем может потянуть средние команды АПЛ, Италии, Германии. Но не топ-клуб", - сказал Дзюба.
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 13 матчей и забил 7 мячей.
Ранее он также выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал".
Источник: РБ-Спорт
Трабукки: Дзюба не потянет топ-клуб Европы
Известный агент Марко Трабукки оценил перспективы возможного перехода нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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