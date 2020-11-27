Александр Новиков, экс-защитник и рекордсмен по количеству сыгранных матчей за московское "Динамо", переведен в клубную академию, где будет работать тренером-координатором, сообщает официальный сайт бело-голубых. Ранее Новиков старший состоял в тренерском штабе главной команды "Динамо", в который пришел как раз из академии.
65-летний Александр Новиков является отцом Кирилла Новикова, который работал на должности главного тренера "Динамо" в период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года. В настоящее время главным тренером является немецкий специалист Сандро Шварц.
Новиков-старший вернулся из тренерского штаба "Динамо" в клубную академию
Экс-игрок "Динамо" и отец бывшего главного тренера команды Кирилла Новикова Александр Новиков назначен на должность тренера-координатора академии клуба. Ранее он занимал пост в тренерском штабе первой команды "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
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