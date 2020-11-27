- Какое впечатление в нынешнем сезоне оставляет "Ростов"? Хорошая команда. Самое главное - стабильность, а у них все стабильно, есть результат: идут в пятерочке. Плюс ко всему, они берут игроков, потом продают и зарабатывают - тоже позитивный момент, - передает слова Терехина Sportbox.
28 ноября в рамках 16 тура Российской премьер-лиги "Ростов" принимает на своем поле "Динамо". Желто-синие занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 15 матчах. Бело-голубые завоевали на 1 очко больше и находятся на четвертой позиции. В начале октября "Ростов" произвел масштабную перезагрузку состава, выгодно продав сразу нескольких основных игроков и подписав перспективных новичков.
Терехин: "Ростов" - хорошая команда. Всё стабильно - идут в пятерочке, берут игроков, продают и зарабатывают
Экс-нападающий "Динамо" Олег Терехин поделился мнением о сегодняшнем сопернике бело-голубых в 16 туре РПЛ - "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
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