Ранее возможности выхода из группы лишились "Краснодар" и "Зенит". Таким образом, российские клубы не выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов 5 лет подряд.
Последним в плей-офф ЛЧ среди команд из России выходил "Зенит" в сезоне-2015/2016.
Клубы РПЛ 5 лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов
"Локомотив" после поражения от "Зальцбурга" (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов потерял шансы на выход в плей-офф.
Фото: ФК "Локомотив"
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