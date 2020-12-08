"Причина отставки Газизова? Шамиль не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры "Спартака". Это касается и спортивной части, и менеджмента", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".
Напомним, что Газизов был назначен на пост генерального директора "Спартака" 10 июля 2020 года. Сегодня, 8 декабря, московский клуб объявил об уходе функционера. Ранее Шамиль занимал аналогичную должность в "Уфе". Председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов не исключил его возвращения в команду.
В "Спартаке" назвали причину отставки Газизова
Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с должности генерального директора клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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