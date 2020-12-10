Как сообщает источник, ЦСКА желает приобрести 23-летнего нападающего "Монако" Генри Оньекуру.
До перехода в "Монако" ЦСКА уже вел переговоры с игроком, но тогда стороны не сошлись по условиям контракта.
В услугах этого футболиста также заинтересован главный тренер турецкого "Галатасарая" Фатих Терим. Информация об интересе к игроку со стороны российской команды возмутила тренера. Терим звонил Оньекуру для прояснения ситуации.
В нынешнем сезоне Генри Оньекуру провел четыре матча в составе "Монако", отметившись в них одной голевой передачей. Контракт Оньекуру с "монегасками" рассчитан до 2024 года.
В сборной Нигерии Оньекуру с 2017 года провел 11 матчей, забив 1 гол.
Источник: Milli Gazete.
Источник: ЦСКА включился в борьбу за нападающего "Монако" Оньекуру
Московский ЦСКА снова заинтересовался нигерийским нападающим "Монако" Генри Оньекуру.
Фото: "Getty Images"
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