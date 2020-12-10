- Доменико Тедеско ("Спартак"), Марко Николич ("Локомотив"), Сандро Шварц ("Динамо"), Виктор Гончаренко (ЦСКА) - квалифицированные специалисты, нет нужды занижать оценки. Есть у них знания, умения, есть определенный опыт, но вопрос в лоб, без лишней дипломатии: чем они лучше наших? Кто из них доказал - в прошлых клубах или в нынешних - свое очевидное превосходство? - передает слова Гершковича "МК".
После 17 сыгранных туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги московский "Спартак" с 35 очками занимает второе место, имея поровну баллов с лидирующим "Зенитом", ЦСКА набрал 33 очка и находится на третьей позиции, "Динамо" находится на четвертом месте с 30 очками, "Локомотив" идет на шестом месте, в его активе 28 очков.
Гершкович: Тедеско, Николич, Шварц и Гончаренко - квалифицированные специалисты. Но чем они лучше наших?
Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович высказал мнение об иностранных тренерах в РПЛ.
Фото: РПЛ
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