Гершкович: Тедеско, Николич, Шварц и Гончаренко - квалифицированные специалисты. Но чем они лучше наших?

Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович высказал мнение об иностранных тренерах в РПЛ.

Фото: РПЛ