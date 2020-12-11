"Матч с "красно-белыми" для нас — обычный игровой день. Команда готовится к игре, настраиваемся только на победу", - сказал Рубашко.
Встреча "Сочи" - "Спартак" пройдет завтра, 12 декабря. Начало - в 16.30 мск.
Отметим, что "Спартак", набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" идет седьмым (27 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Гендиректор "Сочи": матч со "Спартаком" - обычная игра, настраиваемся только на победу
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о настрое команды на матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
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