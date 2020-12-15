Кобелев отметил, что эта потеря не является особо серьезной для "Спартака". По словам специалиста, форвард пока мало играет за "красно-белых" и не стал футболистом основного состава.
"Особенный настрой Кокорина на "Зенит"? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле, даже в Санкт-Петербурге. Это всего лишь догадки", - добавил Кобелев.
Отметим, что "Зенит" примет "Спартак" 16 декабря в матче 19-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 мск.
Источник: RT
Кобелев: особый настрой Кокорина на "Зенит"? Далеко не факт, что он бы рвал и метал
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о повреждении форварда "Спартака" Александра Кокорина, которое не позволит ему выйти на поле в матче с "Зенитом".
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!