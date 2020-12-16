"Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен," - сказал Аршавин.
Ранее появилась информация, что Медведев покинет свой пост в "Зените", однако он позже опроверг эти слухи.
Напомним, что недавно генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов покинул свой пост.
Сегодня в матче 19 тура РПЛ "Зенит" на своем поле примет "Спартак". Начало встречи в 20:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Красно-белые расположились на второй строчке, имея в своем активе 35 очков.
Источник: РИА Новости
Аршавин: уход Медведева? Все верно, но в новости три фактические ошибки
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможной отставке гендиректора клуба Александра Медведева.
Фото: ФК "Зенит"
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