После 18 сыгранных туров чемпионата России "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 38 очками, "Спартак" с 35 баллами находится на втором месте. Очная встреча при победе одного из соперников либо позволит красно-белым догнать сине-бело-голубых по очкам и обойти по личным встречам, либо создаст для петербуржцев комфортный 6-очковый отрыв в чемпионской гонке.
Несмотря на провальные результаты в Лиге чемпионов, "Зенит" сумел сохранить высокий темп во внутреннем первенстве - беспроигрышная серия сине-бело-голубых достигла уже 6 матчей (+4=2). В то же время "Спартак" после двух выигрышей кряду с "Ротором" и "Тамбовом" сбился с победного аллюра и в 18 туре уступил "Сочи", дополнив поражение 0:1 скандальными послематчевыми разборками.
В первом круге соперники сыграли вничью – 1:1. В статистике очных встреч последних лет лидирует "Зенит", у которого 3 победы и 3 ничьих в последних 6 официальных поединках. "Спартак" в последний раз выигрывал у сине-бело-голубых в ноябре 2017-го года, а в Петербурге – в мае 2012-го.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Зенит" - "Спартак" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 20:00 МСК 16.12.2020
"Зенит" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 16 декабря 2020
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!