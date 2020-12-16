Сегодня, 16 декабря, "Спартак" в матче 19-го тура РПЛ сыграет с "Зенитом" в гостях.
Ранее сообщалось, что Тедеско может быть дисквалифицирован на матч с "Зенитом" из-за поведения в поединке 18-го тура с "Сочи". Там немецкий специалист демонстрировал сопернику жест "шелест купюр". Но КДК РФС пока не стал рассматривать эпизод.
"Его эмоциональный порыв даёт возможность быть соучастником. Внутренний голос говорит: "Я тоже с вами!". У всех своя фишка, но важно, чтобы люди не выходили за грань. Такое поведение тренеров — веяние времени. Я не приемлю это, но мы живём в такую эпоху", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Б. Игнатьев: я не приемлю такое поведение Тедеско, но мы живём в такую эпоху
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: Rusfootball
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!