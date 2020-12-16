"По игре, будем откровенны, без шансов для "Спартака". Можно сказать, в одну калитку. Деян [Ловрен] сегодня даже чуть-чуть шоумена дал.
Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов.
На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало", - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что Артем является воспитанником "Спартака". Забив при счете 2:1 в пользу "Зенита", Дзюба не стал праздновать гол.
Петербургский клуб, обыграв "Спартак", закончил год в статусе единоличного лидера Российской Премьер-Лиги. По итогам 19-и туров в активе команды Сергея Семака 41 очко.
"Спартак" же с 35-ю баллами расположился на 2-й строчке. Однако после завтрашнего матча "Ростов" - ЦСКА красно-белые потеряют одну позицию. Напомним, что после игры с "Зенитом" наставник "Спартака" Доменико Тедеско заявил о решении не продлевать по окончанию сезона контракт с клубом по семейным обстоятельствам.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
Дзюба: без шансов для "Спартака"
Фото: ФК "Зенит"
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