"Не знаю, что будет дальше с командой. Если раньше "Спартак" славился своей игрой, то сейчас лишь скандалами и интригами. Игры никакой нет. Не теми вещами клуб занимается. Один пришёл, второго выгнали, пятый хочет уйти, а шестой – защитник, которого выпускают в атаку. Муть какая- то. Клуб идёт в неправильном направлении. Мы ждём чуда, но оно не происходит. Только одно чудо было и всё", - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, что после 5-и месяцев работы в "Спартаке" был отправлен в отставку генеральный директор Шамиль Газизов. Также после поражения от "Зенита" главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать заканчивающийся в мае следующего года контракт с московским клубом по семейным обстоятельствам.
Павлюченко защищал цвета "Спартака" в период с 2003 по 2008 год. В составе красно-белых Роман стал обладателем Кубка России в сезоне-2002/2003, а также серебряным призером чемпионата страны в 2005, 2006 и 2007 годах.
Павлюченко: если раньше "Спартак" славился своей игрой, то сейчас лишь скандалами и интригами
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о перспективах красно-белых после поражения от "Зенита" (1:3) в 19-м туре РПЛ.
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