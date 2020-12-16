- "Спартак" может уже сейчас начинать поиск нового главного тренера. Если под нового тренера зимой будет проводиться трансферная кампания, Тедеско доработает свой контракт до конца уже больше в качестве помощника. Пишут, что Массимо Каррера может скоро уйти из АЕКа. Кто знает, может, "Спартак" захочет вернуть его. Я не удивлюсь, если так и произойдёт. Это один из вариантов. Каррера - самый успешный тренер "Спартака" в последние 15-20 лет, все хотят иностранного специалиста. Немаловажно, что Каррера знает "Спартак" и любит "Спартак", - передает слова Браги "Евро-Футбол.Ру".
Массимо Каррера пришел в "Спартак" в июле 2016 года в качестве помощника главного тренера, но менее чем через месяц стал исполняющим обязанности главы тренерского штаба, а через два матча в качестве и.о. был официально назначен главным тренером "Спартака". Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона 2016/17. В 89 матчах с Каррерой во главе "Спартак" одержал 49 побед, 19 раз сыграл вничью и уступил в 21 матче. В октябре 2018 года Массимо покинул клуб, а в декабре 2019 года подписал контракт с греческим АЕКом. Нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил о нежелании продлевать свое соглашение, срок которого истекает в мае 2021 года.
Итальянский журналист: не удивлюсь, если "Спартак" захочет вернуть Карреру
Итальянский журналист Микаэль Брага высказал предположение, что "Спартак" может вновь нанять Массимо Карреру в качестве нового главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"
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