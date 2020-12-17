"Внёс в кассу "Спартака" уже 300 или 400 евро на штрафы. Это считается совсем немного, есть у нас футболисты, у кого счёт идёт на тысячи. Но все нормально расстаются с деньгами — в "Спартаке" в основном штрафы уходят на благотворительность", - сказал Соболев.
Александр Соболев провел в составе "Спартака" 26 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Сейчас игрок восстанавливается после операции на колене.
"Спартак" после 19-ти матчей идет на 2-м месте, имея в активе 35 очков. В последнем матче москвичи уступили "Зениту" со счетом 1:3.
Источник: "Комсомольская правда"
Соболев: в "Спартаке" заплатил штрафов на сумму 300-400 евро. Это считается немного
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал о штрафах, которые получает в команде.
Фото: ФК "Спартак"
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