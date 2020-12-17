- Не знаю, кто согласится сейчас прийти в "Спартак". А какой смысл? Поработать год и уходить? Только если кому-то потребуются деньги. В клубе работали и русские, и иностранцы, а воз и ныне там. За тренера говорит только результат. Не исключаю приезда даже какого-то топового иностранца. Весь вопрос, сколько "Спартак" готов заплатить, - цитирует Гаврилова "РБ-Спорт".
"Спартак" находится на третьей строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, после 19 сыгранных туров на счету красно-белых 35 очков. В последних двух матчах команда Доменико Тедеско потерпела выездные поражения - от "Сочи" (0:1) и от "Зенита" (1:3). На послематчевой пресс-конференции в Санкт-Петербурге главный тренер "Спартака" сделал заявление о том, что не собирается продлевать действующий контракт с клубом. Причиной такого выбора Тедеско назвал желание чаще видеться с семьей, которая находится на постоянном месте жительства в Германии.
Гаврилов: не знаю, кто сейчас согласится прийти в "Спартак". Какой смысл? Поработать год и уходить?
Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал ситуацию с главным тренером команды.
Фото: ФК "Спартак"
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