"Кике Сетьен хорошо проработал в Испании в последние годы. Он сделал себе имя, у него есть опыт. В "Барселоне" у него не получилось, но он получил драгоценный опыт работы в таком топ-клубе. Поэтому считаю, что он может работать в любой команде Европы. "Спартак" не исключение", - приводит слова Рианчо Sport24.
Напомним, что Сетьен был отправлен в отставку после разгромного поражения "Барселоны" от "Баварии" со счетом 8:2 в 1/4 финала Лиги чемпионов. До назначения на пост главного тренера сине-гранатовых 62-летний специалист возглавлял "Бетис", а также ряд других испанских команд. Успел Сетьен поработать и в России - в 2005 году он был тренером национальной сборной по пляжному футболу.
Рианчо высказался о возможном назначении Сетьена главным тренером "Спартака"
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал слухи о том, что экс-наставник "Барселоны" Кике Сетьен может возглавить красно-белых.
Фото: ФК "Барселона"
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